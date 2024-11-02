Кубок МЛС. 1-й раунд. «Атланта» Миранчука сыграет с «Интер Майами» Месси во втором матче серии
«Атланта» принимает «Интер Майами» во втором матче серии плей-офф МЛС.
Команды проведут второй матч в рамках первого раунда плей-офф МЛС. В первой игре победу одержал «Интер Майами» – 2:1.
Команды играют до двух побед. В случае победы «Интера» серия завершается: «Майами» проходит в следующий раунд, «Атланта» выбывает. В случае победы «Атланты» команды проведут третий, решающий матч.
Кубок МЛС
1-й раунд
Второй матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Счет в серии: 0-1.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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