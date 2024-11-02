Париж (ATP). 1/2 финала. Хачанов сыграет с Эмбером, Зверев – с Руне

Карен Хачанов сыграет с Юго Эмбером в полуфинале «Мастерса» в Париже.

Александр Зверев встретится с чемпионом-2022 Хольгером Руне. Сетка турнира здесь . Rolex Paris Masters Париж, Франция 28 октября – 3 ноября 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Крытые корты, хард 1/2 финала