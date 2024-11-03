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Овечкин забил 859-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 35 шайб

Александр Овечкин забросил 859-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й период). Он также отметился передачей.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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