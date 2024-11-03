Овечкин забил 859-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 35 шайб

Александр Овечкин забросил 859-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Коламбусом » (5:0, 1-й период). Он также отметился передачей.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.