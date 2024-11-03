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  • Тарасов пропустил 7 шайб от «Вашингтона» после 22 бросков – личный антирекорд в НХЛ. У него 86% сэйвов и КН 4,02 после 6 игр в сезоне
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Тарасов пропустил 7 шайб от «Вашингтона» после 22 бросков – личный антирекорд в НХЛ. У него 86% сэйвов и КН 4,02 после 6 игр в сезоне

Даниил Тарасов пропустил 7 шайб от «Вашингтона» в матче НХЛ.

Вратарь «Коламбуса» отразил 15 из 22 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (2:7). 

Это новый антирекорд 25-летнего россиянина по числу пропущенных шайб за игру в лиге. Ранее он дважды пропускал по 6 шайб. 

В текущем сезоне у Тарасова 3 победы в 6 играх при 86,0% сэйвов и коэффициенте надежности 4,02. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДаниил Тарасов
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