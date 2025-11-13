  • Спортс
  • Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
1

Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»

Дмитрий Булыкин: было скучновато в матче России и Перу.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о товарищеском матче команды против Перу (1:1).

– Конечно, немножко скучновато было. Хотелось, чтобы наши побольше моментов создавали и легко обыграли Перу, но не тут-то было. У Сафонова были другие планы.

– Стоит ли ставить Сафонова дальше на матчи сборной России, учитывая то, что у него недостаток практики в клубе?

– Ну, не знаю. Это решать тренеру. Для меня всегда считалось правилом, что в сборной играют лучшие. Выходит тот, кто показывает хорошую игру. Сидя на замене, ты очень много теряешь: и тонус, и уверенность, и все остальные футбольные качества.

Не знаю, с вратарями в принципе отдельная история, но я думаю, должно быть то же самое. Все-таки нужно играть, чтобы был тонус и уверенность при действиях в воротах.

А то все запомнят два пропущенных мяча Сафонова – от Нигерии и Перу. Нам забили с 30 метров после его ошибки. Все запомнят эти голы.

Честно говоря, это не нужно ни ему, ни нашей сборной. Поэтому, конечно же, нужно смотреть, кто в какой форме и кто готов победить, кто готов играть и приносить пользу сборной России, – сказал Дмитрий Булыкин.

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
