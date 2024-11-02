Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»

Виллиан Роша прокомментировал стычку в матче со «Спартаком».

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов .

«Вы смотрели игру? Я повздорил с Бабичем , что вполне нормально. Потом он взял меня за горло. А Литвинов мне ударил по лицу.

Я просто защищался», – сказал защитник ЦСКА .

Умяров о Роше: «Он некорректно поступил, был удар сзади. Это совсем не украшает игру, уже не в первый раз с теми же людьми происходит одно и то же»