Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»
Виллиан Роша прокомментировал стычку в матче со «Спартаком».
ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
«Вы смотрели игру? Я повздорил с Бабичем, что вполне нормально. Потом он взял меня за горло. А Литвинов мне ударил по лицу.
Я просто защищался», – сказал защитник ЦСКА.
Умяров о Роше: «Он некорректно поступил, был удар сзади. Это совсем не украшает игру, уже не в первый раз с теми же людьми происходит одно и то же»
Опубликовал: Алексей Белоус
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