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Если квалификация к Гран-при Сан-Паулу не состоится, Норрис стартует 1-м, Ферстаппен – 20-м по итогам практики

Практика может сформировать решетку гонки в Бразилии

Квалификацию к Гран-при Сан-Паулу не удалось провести в субботу из-за сильного дождя. «Формула-1» и ФИА планируют организовать сессию в воскресенье утром. Не исключен вариант, при котором квалификацию провести не удастся – вероятность дождя в утренние часы составляет 50-85 процентов.

Согласно спортивному регламенту, пилоты, не показавшие время в квалификации, распределяются на решетке согласно третьей практике (первой в случай уик-энда со спринтом). Это означает, что при таком сценарии стартовое поле определит пятничная тренировка.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис завершил сессию первым, Джордж Расселл («Мерседес») – вторым, Оливер Бермэн («Хаас») – третьим, лидер сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл» – 15-м. Кроме того, нидерландец получит штраф в виде потери пяти позиций за замену ДВС. Таким образом, Ферстаппену пришлось бы стартовать 20-м.

Квалификация должна определить решетку в том случае, если ее проведут хотя бы частично. На Гран-при США-2015 стартовый порядок был сформирован по результатам второго сегмента – третий сегмент не состоялся из-за дождя.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Бермэн – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети журналиста Джона Нобла
Гран-при США
Гран-при Бразилии
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoОливер Бермэн
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