«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» – 2-й, «Ноттингем» – 3-й, «Арсенал» – 4-й
«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ.
Команда Арне Слота обыграла «Брайтон» в 10-м туре чемпионата Англии (2:1) и опередила в турнирной таблице «Манчестер Сити», который уступил «Борнмуту» (1:2).
Мерсисайдцы занимают первую строчку, набрав 25 очков. Следом идут «Манчестер Сити» (23 балла), «Ноттингем Форест» (19) и «Арсенал» (18).
Завтра свои матча проведут «Астон Вилла» и «Челси», у которых 18 и 17 очков соответственно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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