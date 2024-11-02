«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» – 2-й, «Ноттингем» – 3-й, «Арсенал» – 4-й

«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ.

Команда Арне Слота обыграла «Брайтон» в 10-м туре чемпионата Англии (2:1) и опередила в турнирной таблице «Манчестер Сити», который уступил «Борнмуту» (1:2).

Мерсисайдцы занимают первую строчку, набрав 25 очков. Следом идут «Манчестер Сити » (23 балла), «Ноттингем Форест » (19) и «Арсенал » (18).

Завтра свои матча проведут «Астон Вилла» и «Челси», у которых 18 и 17 очков соответственно.