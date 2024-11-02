«Аркадаг» из Туркменистана проиграл впервые в истории – клубу из Кувейта. Серия побед длилась 61 матч с момента основания команды
Серия побед продлилась 61 матч.
«Аркадаг» был основан весной 2023 года и с тех пор победил во всех матчах во всех турнирах, дважды выиграв чемпионат Туркменистана и победив в Кубке страны.
Команда из Туркменистана уступил кувейтскому «Аль-Араби» (2:3) в третьем туре группового этапа Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Тем не менее «Аркадаг» вышел в плей-офф турнира.
«Аркадаг» – клуб из одноименного города, основанного в 2019 году. Город и клуб названы в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».
Дизайном формы и логотипа «Аркадага», на которых изображен конь, занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом своего первого сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги. В тот период трансферное окно было продлено, чтобы «Аркадаг» смог подписать нужных футболистов.
«Аркадаг» из Туркменистана выиграл все 37 матчей после создания, но не будет включен в Книгу Гиннесса. Клуб основан экс-президентом страны Бердымухамедовым и подписал лучших игроков конкурентов
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