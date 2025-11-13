Титов о составе «Спартака»: «Будет чемпионская команда, надеюсь, и мы скажем, что Станкович был прав. Но 6-е место с солидным отрывом – это не то, чего заслуживает великий клуб»

Егор Титов: 6-е место в РПЛ – это не то, чего заслуживает «Спартак».

Бывший полузащитник «Спартака » Егор Титов высказался о составе команды после отставки главного тренера Деяна Станковича .

– Допускаете, что Станкович собрал чемпионский состав, как это сделал ваш тренерский штаб с Дмитрием Аленичевым 10 лет назад?

– Надеюсь, это будет чемпионская команда, и тогда мы все скажем, что Станкович-то был прав, неоднократно поаплодируем ему за такой состав.

Наверняка при новом тренере «Спартак» зимой еще усилится.

– Вы до последнего говорили, что доверяете Деяну. И другие спартаковские ветераны были едины в этом направлении, что большая редкость. А когда пришло понимание, что что-то пошло не так и нужно делать рокировку?

– Было видно, что Деян нервничал в каждом матче, получал желтые и красные карточки, устраивал скандалы.

Конечно, подобное поведение не от хорошей жизни. Это, наверное, ему и помешало.

Все болельщики и ветераны, руководство клуба ждали, что вот-вот будет прорыв, но «Спартак» идет на шестом месте с солидным отставанием от лидера. Это не то, чего заслуживает такой великий клуб, – сказал Егор Титов .