Титов о составе «Спартака»: «Будет чемпионская команда, надеюсь, и мы скажем, что Станкович был прав. Но 6-е место с солидным отрывом – это не то, чего заслуживает великий клуб»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о составе команды после отставки главного тренера Деяна Станковича.
– Допускаете, что Станкович собрал чемпионский состав, как это сделал ваш тренерский штаб с Дмитрием Аленичевым 10 лет назад?
– Надеюсь, это будет чемпионская команда, и тогда мы все скажем, что Станкович-то был прав, неоднократно поаплодируем ему за такой состав.
Наверняка при новом тренере «Спартак» зимой еще усилится.
– Вы до последнего говорили, что доверяете Деяну. И другие спартаковские ветераны были едины в этом направлении, что большая редкость. А когда пришло понимание, что что-то пошло не так и нужно делать рокировку?
– Было видно, что Деян нервничал в каждом матче, получал желтые и красные карточки, устраивал скандалы.
Конечно, подобное поведение не от хорошей жизни. Это, наверное, ему и помешало.
Все болельщики и ветераны, руководство клуба ждали, что вот-вот будет прорыв, но «Спартак» идет на шестом месте с солидным отставанием от лидера. Это не то, чего заслуживает такой великий клуб, – сказал Егор Титов.