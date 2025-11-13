  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов о составе «Спартака»: «Будет чемпионская команда, надеюсь, и мы скажем, что Станкович был прав. Но 6-е место с солидным отрывом – это не то, чего заслуживает великий клуб»
9

Титов о составе «Спартака»: «Будет чемпионская команда, надеюсь, и мы скажем, что Станкович был прав. Но 6-е место с солидным отрывом – это не то, чего заслуживает великий клуб»

Егор Титов: 6-е место в РПЛ – это не то, чего заслуживает «Спартак».

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о составе команды после отставки главного тренера Деяна Станковича.

– Допускаете, что Станкович собрал чемпионский состав, как это сделал ваш тренерский штаб с Дмитрием Аленичевым 10 лет назад?

– Надеюсь, это будет чемпионская команда, и тогда мы все скажем, что Станкович-то был прав, неоднократно поаплодируем ему за такой состав.

Наверняка при новом тренере «Спартак» зимой еще усилится.

– Вы до последнего говорили, что доверяете Деяну. И другие спартаковские ветераны были едины в этом направлении, что большая редкость. А когда пришло понимание, что что-то пошло не так и нужно делать рокировку?

– Было видно, что Деян нервничал в каждом матче, получал желтые и красные карточки, устраивал скандалы.

Конечно, подобное поведение не от хорошей жизни. Это, наверное, ему и помешало.

Все болельщики и ветераны, руководство клуба ждали, что вот-вот будет прорыв, но «Спартак» идет на шестом месте с солидным отставанием от лидера. Это не то, чего заслуживает такой великий клуб, – сказал Егор Титов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28838 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Титов
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
20 минут назадТесты и игры
Валерий Карпин: «Пиво – окей, но пять литров и в муку – не окей. Рюмка водки или бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру»
23 минуты назад
Лапорта о системе правления «Барсы»: «Пока я президент, клуб будет принадлежать сосьос. Более 125 лет мы привержены свободе и культуре Каталонии – неуместно сводить все к бизнесу»
39 минут назад
Акинфеев о любимом фильме: «Морозко» – стабильно первое место. Я прожил в СССР всего четыре года, но почему-то тянет туда. Люблю все классические картины, от «Афони» до «Ивана Васильевича»
57 минут назад
Роналду – журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Вы пересмотрели фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте, будь это правдой»
сегодня, 09:15
Де ла Фуэнте о заявлениях Ямаля про «Реал»: «Уверен, Ламин не хотел проявить неуважение – момент был неподходящим, возможно. Нужно быть осторожнее со словами»
сегодня, 09:05
Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова. Александр сказал: «Классно, если бы мне вернули этот гол, и мы с Дзюбой опять бы поравнялись»
сегодня, 08:36
Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции в связи с повреждением Камавинга
сегодня, 08:36
Квалификация ЧМ-2026. Армения сыграет с Венгрией, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
сегодня, 08:22
Александр Головин: «При любом лимите могут расти хорошие игроки. Не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия»
сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о матче с Перу: «Смотрел одним глазом, интереса никакого к этим матчам. Проиграют или выиграют – что дальше? Разве что устроить концерт, чтобы порадовать болельщиков»
1 минуту назад
Абаскаль об отставке Станковича: «Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» – клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать»
3 минуты назад
Камбоджа хочет сыграть с Россией: «Готовы провести матч у нас. Это будет лучше»
12 минут назад
Франция – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
21 минуту назад
Англия – Сербия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
30 минут назад
Сборная Алжира хочет пригласить брата Мбаппе, как уже было с сыном Зидана
41 минуту назад
Ташуев о сборной: «Видно, что у игроков не горят глаза, товарищеские матчи приелись. Уже и соперники к нам приезжают играть не в полную силу»
сегодня, 09:00
Сергеев про 1:1 с Перу: «Для победы не хватило второго гола. Газон не повлиял»
сегодня, 08:48
Тренер Испании де ла Фуэнте: «Ямаль не говорил о проблемах с пахом в сентябре, а сообщил о боли в пояснице. Мне ничего не сказали, а я не читаю мысли»
сегодня, 07:37
Гарсия о высокой линии обороны «Барсы»: «Рискованная стратегия, но она окупается, если все делать хорошо. Тактика работает – это было видно в прошлом сезоне»
сегодня, 05:15