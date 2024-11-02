Мостовой о 2-м месте Слуцкого в Китае: «Мне он вообще не интересен. Предпочитаю обсуждать футбольных людей»
Александр Мостовой не впечатлился серебром Леонида Слуцкого в лиге Китая.
«Шанхай Шеньхуа» занял второе место в чемпионате Китая по итогам этого сезона, уступив один балл чемпиону «Шанхай Порт».
Под руководством российского специалиста «Шанхай Шеньхуа» показал лучший результат за 16 лет в чемпионате Китая.
– Слуцкий упустил чемпионство.
– Честно сказать, не слежу за Китаем и Слуцким.
Мне вообще он не интересен. Предпочитаю обсуждать футбольных людей, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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