Головин о Батракове и «Монако»: «Я за то, чтобы наши игроки переходили куда-то в Европу, если у них есть желание. Не знаю, разговаривали ли с Алексеем из клуба»
Александр Головин: я за то, чтобы наши футболисты переходили в Европу.
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы по поводу возможного перехода хавбека «Локомотива» Алексея Батракова во французский клуб.
– Появились слухи, что Алексеем Батраковым интересуется «Монако». Есть шанс, что он перейдет?
– Я вообще за то, чтобы наши игроки переходили куда-то в Европу. Конечно, если у них есть желание. Читал об этом, но не знаю, разговаривали ли с Алексеем из клуба.
– У тебя за него не спрашивали?
– Нет, не спрашивали.
– А именно в «Монако» есть смысл переходить?
– Конечно, есть. Почему нет?
– Это трамплин?
– Как себя покажет. Для каждого по-своему, – сказал Александр Головин.
