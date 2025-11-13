Головин о Батракове и «Монако»: «Я за то, чтобы наши игроки переходили куда-то в Европу, если у них есть желание. Не знаю, разговаривали ли с Алексеем из клуба»

Александр Головин: я за то, чтобы наши футболисты переходили в Европу.

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы по поводу возможного перехода хавбека «Локомотива» Алексея Батракова во французский клуб.

– Появились слухи, что Алексеем Батраковым интересуется «Монако». Есть шанс, что он перейдет?

– Я вообще за то, чтобы наши игроки переходили куда-то в Европу. Конечно, если у них есть желание. Читал об этом, но не знаю, разговаривали ли с Алексеем из клуба.

– У тебя за него не спрашивали?

– Нет, не спрашивали.

– А именно в «Монако» есть смысл переходить?

– Конечно, есть. Почему нет?

– Это трамплин?

– Как себя покажет. Для каждого по-своему, – сказал Александр Головин .