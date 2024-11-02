Прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ. Команда Гвардиолы не проигрывала с декабря 2023-го
Прервалась серия «Манчестер Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ.
Сегодня команда под руководством Пепа Гвардиолы на выезде проиграла «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре.
Таким образом, прервалась лучшая в истории «Ман Сити» серия без поражений – команда не проигрывала на протяжении 32 матчей в АПЛ.
До сегодняшнего матча «горожане» проигрывали в последний раз в чемпионате 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1) в гостях.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс”
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