Прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ. Команда Гвардиолы не проигрывала с декабря 2023-го

Прервалась серия «Манчестер Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ.

Сегодня команда под руководством Пепа Гвардиолы на выезде проиграла «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре.

Таким образом, прервалась лучшая в истории «Ман Сити» серия без поражений – команда не проигрывала на протяжении 32 матчей в АПЛ.

До сегодняшнего матча «горожане» проигрывали в последний раз в чемпионате 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1) в гостях.