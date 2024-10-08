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  • Медведева заменит Загитову в «Ледниковом периоде», Бурунди и Туркмения – возможные соперники России, луганская «Заря» хочет во Вторую лигу, Ротенберг обиделся на КХЛ и другие новости
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Медведева заменит Загитову в «Ледниковом периоде», Бурунди и Туркмения – возможные соперники России, луганская «Заря» хочет во Вторую лигу, Ротенберг обиделся на КХЛ и другие новости

1. Евгения Медведева заменит Алину Загитову и вместе с Алексеем Ягудиным будет вести «Ледниковый период». Дмитрий Губерниев полагает, что Медведева пока не дотягивает «до звездного уровня Загитовой». Илья Авербух объяснил замену «постоянной ротацией ведущих», а сама Евгения назвала свое назначение «прерогативой канала».

2. Сборная России может сыграть с Туркменистаном в Москве 15 ноября. Также с командой Карпина хочет зарубиться сборная Бурунди. Пакистан попросил перенести товарищеский матч с октября на ноябрь, Таджикистан от игры отказался. В планах РФС матч с Сирией.

3. Луганская «Заря» планирует заявиться во Вторую лигу в следующем году.

4. Роман Ротенберг, который намерен побить рекорды Бориса Михайлова в СКА, после непростой победы над «Локомотивом» раскритиковал КХЛ, не поздравившую тренера с 200-м матче в лиге. За КХЛ отдувалась команда, вручившая Ротенбергу праздничный торт.

5. «Ак Барс» проиграл «Сибири», ведя 2:0 по ходу первого периода, «Торпедо» продлило победную серию до пяти матчей. Все результаты КХЛ – здесь.

6. КДК вновь накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола». Президент РПЛ Александр Алаев считает, что «болельщики имеют право выражать свои эмоции». К слову, петербургский клуб тоже ждет штраф – за скандирования о Соболеве. А Абакара Гаджиева из махачкалинского «Динамо», вероятно, накажут за средний палец – так он отреагировал на «националистические выкрики».

7. Ушел из жизни легендарный нидерландский футболист Йохан Нескенс.

8. «Ман Сити» объявил, что выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Более того, «горожане» планируют запросить компенсацию. Премьер-лига, впрочем, тоже довольна решением суда, хотя «Арсенал», «Ливерпуль» и еще ряд клубов разочарованы.

9. НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» обыграл «Орландо», «Сан-Антонио» уступил «Оклахоме» и другие результаты

10. Максим Глушенков пропустит около четырех недель из-за травмы бедра – это его второе повреждение в сезоне.

11. Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович возглавил «Оренбург».

12. Дзюба, Батраков, Сперцян, Тюкавин и Самошников номинированы на приз Winline лучшему игроку РПЛ в сентябре.

13. Театр Марии Киселевой запросил грант на 53,6 млн рублей для спектакля на воде.

14. «МЮ» рассматривает Тухеля как потенциальную замену тен Хагу. Эрик же считает, что его не уволят, и сделал себе небольшой отпуск, а игрокам дал отгул.

15. У «Реала» могло быть на 2 очка больше в Ла Лиге без ВАР, у «Атлетико» – на 3. На результат «Барсы» система видеоповторов не повлияла

16. НФЛ. «Питтсбург» дома проиграл «Далласу» в рамках 5-й недели чемпионата. 

Цитаты дня

Тюкавин о своих словах про Денисова: «Если скажут, что я мешок, например, – не обижусь. Мне Марцел это каждый день на тренировке говорит»

Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»: «Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Никто бы не назначил здесь пенальти, кроме Сафьяна»

Глава Toyota Motor о прекращении сотрудничества с МОК: «Олимпийские игры становятся все более политизированными»

Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»

Роман Ротенберг: «СКА и «Локомотив» сыграли лучшую игру. Зрители были рады, аплодировали стоя. Фантастический уровень хоккея»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
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