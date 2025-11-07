Генсек РФС о попытке похищения Мостового: «Переживал за него. Хочется поблагодарить правоохранительные органы, эффективно сработали»

Митрофанов о попытке похищения Мостового: переживал, хочу поблагодарить органы.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что переживал за Андрея Мостового, которого пытались похитить.

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Сообщалось о задержании шестерых подозреваемых, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.

«Переживал за Мостового.

Хочется поблагодарить правоохранительные органы, которые эффективно сработали в этой ситуации», – сказал Митрофанов.