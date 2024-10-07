Россия может сыграть с Туркменистаном в Москве 15 ноября (Sport24)

Сборная России может сыграть с Туркменистаном в ноябре.

По информации Sport24, РФС и Туркменская федерация футбола достигли предварительной договоренности о проведении товарищеского матча России и Туркменистана . Игра может пройти в Москве 15 ноября.

Ранее сообщалось о договоренности провести в ноябре матч против команды Сирии. Россия также может провести матч с командой Пакистана, который изначально был запланирован на 11 октября.