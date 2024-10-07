КДК рассмотрит жест Абакара Гаджиева после замены в матче с «Факелом». Хавбек «Динамо» Махачкала показал средний палец фанатам

КДК РФС рассмотрит неприличный жест Абакара Гаджиева в адрес болельщиков.

Полузащитник «Динамо» Махачкала показал средний палец в направлении трибуны, уходя с поля после замены на 66-й минуте матча с «Факелом » в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). Клуб из Воронежа обратился в КДК по поводу «провокации трибун со стороны игрока махачкалинской команды».

«Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера «Динамо» Биджиева – третье нарушение в сезоне. Тренер «Факела» Пятибратов – аналогичное нарушение, второе в сезоне.

Рассмотрим неподобающее поведение «Факела» – шесть предупреждений за игру.

По рапорту делегата рассмотрим оскорбительный жест футболиста «Динамо» Гаджиева в адрес болельщиков на западной трибуне», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.