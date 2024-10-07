КДК рассмотрит жест Абакара Гаджиева после замены в матче с «Факелом». Хавбек «Динамо» Махачкала показал средний палец фанатам
КДК РФС рассмотрит неприличный жест Абакара Гаджиева в адрес болельщиков.
Полузащитник «Динамо» Махачкала показал средний палец в направлении трибуны, уходя с поля после замены на 66-й минуте матча с «Факелом» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). Клуб из Воронежа обратился в КДК по поводу «провокации трибун со стороны игрока махачкалинской команды».
«Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера «Динамо» Биджиева – третье нарушение в сезоне. Тренер «Факела» Пятибратов – аналогичное нарушение, второе в сезоне.
Рассмотрим неподобающее поведение «Факела» – шесть предупреждений за игру.
По рапорту делегата рассмотрим оскорбительный жест футболиста «Динамо» Гаджиева в адрес болельщиков на западной трибуне», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости