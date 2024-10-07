  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК рассмотрит жест Абакара Гаджиева после замены в матче с «Факелом». Хавбек «Динамо» Махачкала показал средний палец фанатам
2

КДК рассмотрит жест Абакара Гаджиева после замены в матче с «Факелом». Хавбек «Динамо» Махачкала показал средний палец фанатам

КДК РФС рассмотрит неприличный жест Абакара Гаджиева в адрес болельщиков.

Полузащитник «Динамо» Махачкала показал средний палец в направлении трибуны, уходя с поля после замены на 66-й минуте матча с «Факелом» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). Клуб из Воронежа обратился в КДК по поводу «провокации трибун со стороны игрока махачкалинской команды».

«Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера «Динамо» Биджиева – третье нарушение в сезоне. Тренер «Факела» Пятибратов – аналогичное нарушение, второе в сезоне.

Рассмотрим неподобающее поведение «Факела» – шесть предупреждений за игру.

По рапорту делегата рассмотрим оскорбительный жест футболиста «Динамо» Гаджиева в адрес болельщиков на западной трибуне», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
болельщики
КДК РФС
logoХасанби Биджиев
logoФакел
logoДмитрий Пятибратов
Артур Григорьянц
logoМатч ТВ
logoДинамо Махачкала
logoАбакар Гаджиев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чем больше будем обращать внимание, тем дольше это продолжится. Я больше слежу за футболом, а в нем «Зенит» – лидер»
33сегодня, 10:26
КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» о Соболеве на матче с «Акроном» в Кубке
17сегодня, 09:48
КДК рассмотрит удаление Кордобы за пинок Шатары в матче Кубка с «Ахматом». Форвард «Краснодара» приглашен на заседание
2сегодня, 09:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
CAS подтвердил сокращение бана Погба с 4 лет до 18 месяцев и отмену штрафа. Суд установил факт нарушения антидопинговых правил, хавбек «Юве» частично признал вину
8 минут назад
Николсон о критике: «Играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Заслужил быть здесь, иначе бы меня не позвали»
415 минут назад
Форвард «Энерги» Проничев о языках: «В русском – удивлялся, что столько матов помещается в одно предложение. Немецкий устроен так, что не позволяет толком материться»
630 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Личке: «Верим в него и доверяем ему. Он главный тренер команды»
843 минуты назад
Форвард ЦСКА Мусаев: «На будильнике стоит гимн ЛЧ – окружай себя тем, что вдохновляет. Хотел бы поучаствовать в турнире»
1251 минуту назад
Россия может сыграть с Туркменистаном в Москве 15 ноября (Sport24)
56сегодня, 10:33
Алаев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чем больше будем обращать внимание, тем дольше это продолжится. Я больше слежу за футболом, а в нем «Зенит» – лидер»
33сегодня, 10:26
Экс-форвард «Зенита» Проничев: «Скопинцев пробросил Рондону 3 раза между ног на тренировке – Саломон взял его за грудки и поднял. Хорошо, что Аршавин, Тимощук и Кержаков вовремя прибежали»
8сегодня, 10:24
Дзюба, Батраков, Сперцян, Тюкавин и Самошников номинированы на приз Winline лучшему игроку РПЛ в сентябре
20сегодня, 10:18
«МЮ» рассматривает Тухеля как потенциальную замену тен Хагу. Завтра руководство проведет собрание
71сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»
58 секунд назад
Газзаев о «Динамо» в РПЛ: «Не сбрасывал бы со счетов, не так уж отстает от тройки. Накал борьбы в таблице есть, нет команды, которая бы не проигрывала»
15 минут назад
«Спартак» о приглашении селебрити на матчи: «За прошлый сезон стадион посетило 200 уникальных гостей. Стараемся охватить все возрастные группы и направления»
114 минут назад
Радимов о травме Глушенкова: «Зенит» нашел способ играть без него, хотя поначалу было тяжело. Семаку виднее, кто должен больше брать игру на себя»
115 минут назад
«Динамо» о сотрудничестве с Владом А4: «Доля детских билетов за год выросла на 74%. Для детей он авторитет, ему доверяют в вопросах спорта»
328 минут назад
Экс-арбитр Хэкетт о фоле Рэшфорда на Бэйли: «Следовало дать вторую желтую. Судья мог посчитать, что было бы жестоко удалять его, но каждое действие нужно рассматривать отдельно»
544 минуты назад
Президент «Оренбурга» о назначении Слишковича: «Выбрали Владимира по совокупности условий и вариантов, которые у нас были. Главная задача – сохранить команду в РПЛ»
354 минуты назад
Наумов об игре ЦСКА – «Динамо»: «Армейцы должны были крупно выигрывать. Нельзя так транжирить моменты – 4 выхода один на один, но всего 1 мяч»
1сегодня, 10:40
Капитан «Крыльев» Солдатенков подписал петицию в поддержку Осинькина. Тренера могут заменить на Игнашевича
18сегодня, 10:02
Медина может вернуться к общим тренировкам «Спартака» во время паузы на сборные (Metaratings)
4сегодня, 09:56