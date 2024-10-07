Медведева и Ягудин станут ведущими нового «Ледникового периода». Среди участниц – сестры Аверины и Валя Карнавал

Евгения Медведева и Алексей Ягудин станут ведущими нового «Ледникового периода».

Об этом пишет журналист Константин Лесик в своем телеграм-канале, сообщая о начале съемок проекта. Планируется, что Медведева и Ягудин будут вести все выпуски.

По информации Sport24, участие в съемках примут гимнастки Дина и Арина Аверины, блогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актер Артур Сопельник и эстрадный певец Ярослав Сумишевский.

В сентябре Первый канал объявлял кастинг для участников нового сезона «Ледникового периода». Сообщалось, что в шоу смогут выступить любители.