Энрике о номинации на премию The Best: «Это результат моей работы в «Зените». Счастлив оказаться среди лучших игроков мира»

Луис Энрике: номинация на The Best – результат моей работы в «Зените».

Вингер «Зенита » Луис Энрике высказался о включении в число претендентов в команду года от ФИФА.

«Я спал (смеется). Потом проснулся ради интервью и увидел в группе нашего агентства (C2 Sports), что ФИФА выложила пост. Для меня это было сюрпризом – оказаться среди лучших игроков мира.

Есть много отличных футболистов самого высокого уровня, таких как Дембеле, Мбаппе и Месси. Это те ребята, которых я всегда смотрю по телевизору.

Это был очень приятный сюрприз, я очень рад быть среди лучших в мире. Думаю, это результат моей работы, моей самоотдачи каждый день, на тренировках здесь, в «Зените». Я очень доволен, что оказался среди лучших. Теперь нужно продолжать с тем же настроем и упорством, чтобы быть номинированным на такие награды и дальше», – сказал Энрике.