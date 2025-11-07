  • Спортс
Депутат Журова о расширении Fan ID: «Сделают единый для всех видов спорта, скорее всего – так будет проще людям. Будет удобно смотреть, кто и куда сходил, составить рейтинг»

Светлана Журова: скорее всего, сделают единый Fan ID для всех видов спорта.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об инициативе министра спорта России Михаила Дегтярева о распространении Fan ID на другие виды спорта помимо футбола. 

«Не знаю, есть ли сейчас острая необходимость расширения. Скорее всего, сделают какой-то вид единого, общего Fan ID для всех видов спорта. Чтобы человек один раз смог получить его, и все. Думаю, так будет проще для людей.

Это еще удобно тем, что можно будет смотреть, кто и куда сходил, а потом составить соответствующий рейтинг посещаемости соревнований», – сказала Журова.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
