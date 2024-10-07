«МЮ» рассматривает Тухеля как потенциальную замену тен Хагу. Завтра руководство проведет собрание

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Томаса Тухеля в качестве замены Эрику тен Хагу.

Кандидатура немецкого специалиста обсуждалась руководством клуба еще летом, когда они задумывались о смене главного тренера. Манкунианцам нравится ряд других тренеров, которые уже заняты в других клубах, в то время как Тухель по-прежнему остается без работы после ухода из «Баварии» в конце прошлого сезона.

Руководство манчестерского клуба проведет встречу в Лондоне в этот вторник. Отмечалось, что Эрик тен Хаг рассчитывает обсудить сложившуюся ситуацию в ближайшее время.

«Мы общаемся очень открыто, очень прозрачно. Общаемся всегда. Каждую неделю, я бы даже сказал каждый день, поэтому я ожидаю, что мы поговорим», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед », говоря о руководстве.

После 7 туров АПЛ «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.