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  • Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»
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Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»

Роман Ротенберг остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем.

СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед игрой вице-президент КХЛ Андрей Точицкий поздравил Александра Радулова с тем, что хоккеист забил 250 голов в лиге.

Этот матч стал для Ротенберга 200-м в КХЛ в качестве тренера СКА. Добавим, что Точицкий ранее работал в СКА.

«Хотел бы такой интересный момент отметить. Перед матчем выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова.

Я тоже поздравляю его. Я хорошо знаю Сашу, мы много общаемся, он забил 250 голов.

Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА, нас, с 200-й игрой. Никак, вообще никак, ни на сайте.

Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно.

Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно.

Пользуясь случаем, у меня юбилейная игра, хотел бы обратиться к руководству КХЛ, чтобы все было честно и не было дискриминации по национальному признаку.

Надеюсь, в будущем такого не будет», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница «Локомотива» в «ВК»
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