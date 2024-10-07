Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»
СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Перед игрой вице-президент КХЛ Андрей Точицкий поздравил Александра Радулова с тем, что хоккеист забил 250 голов в лиге.
Этот матч стал для Ротенберга 200-м в КХЛ в качестве тренера СКА. Добавим, что Точицкий ранее работал в СКА.
«Хотел бы такой интересный момент отметить. Перед матчем выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова.
Я тоже поздравляю его. Я хорошо знаю Сашу, мы много общаемся, он забил 250 голов.
Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА, нас, с 200-й игрой. Никак, вообще никак, ни на сайте.
Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно.
Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно.
Пользуясь случаем, у меня юбилейная игра, хотел бы обратиться к руководству КХЛ, чтобы все было честно и не было дискриминации по национальному признаку.
Надеюсь, в будущем такого не будет», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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