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  • «Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Никто бы не назначил здесь пенальти, кроме Сафьяна». Экс-арбитр Федотов о падении Ерохина в штрафной «Оренбурга»
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«Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Никто бы не назначил здесь пенальти, кроме Сафьяна». Экс-арбитр Федотов о падении Ерохина в штрафной «Оренбурга»

Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» – «Оренбург».

«Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

На 56-й минуте Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

«Всего лишь вторая игра для Сафьяна в этом сезоне РПЛ. Это просто ни о чем. Я бы на его месте пришел к руководству и сказал: «Послушайте, я арбитр Премьер-Лиги или вечно резервный? Если первое, то давайте назначения. А если ошибаюсь, то убирайте в ФНЛ».

От Сафьяна не исходит энергии, нет эмоций. Но для работы в РПЛ нужно собрать все внутренние качества и выдать их. У Сафьяна не получается. У меня только один вопрос: для чего этих судей держат в РПЛ? Для статистики?

По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошел контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на ВАР позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали.

Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно», – сказал бывший арбитр. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoОренбург
logoАлександр Ерохин
logoАндрей Малых
Роман Сафьян
logoСергей Сергеевич Иванов
Игорь Федотов
logoЧемпионат.com
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