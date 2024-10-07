Бурунди хочет сыграть с Россией: «Политика, вмешивающаяся в спорт, – это большая проблема». Губерниев отреагировал: «Выбор невелик, Бразилия играть с нами не будет. Что делать, такова наша жизнь»
Сборная Бурунди готова провести матч с Россией.
«Мы понимаем, что политика, вмешивающаяся в спорт сейчас, – это большая проблема.
Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», – сказал президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге.
Дмитрий Губерниев отреагировал на это предложение.
«Из двух «Б» выбор у нас невелик. В том смысле, что Бразилия не будет играть со сборной России, а Бурунди – будет. Надо играть с теми, с кем можно, кто готов сыграть с нами.
Что делать, такова наша жизнь», – отметил комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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