Бурунди хочет сыграть с Россией: «Политика, вмешивающаяся в спорт, – это большая проблема». Губерниев отреагировал: «Выбор невелик, Бразилия играть с нами не будет. Что делать, такова наша жизнь»

Сборная Бурунди готова провести матч с Россией.

«Мы понимаем, что политика, вмешивающаяся в спорт сейчас, – это большая проблема.

Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», – сказал президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге.

Дмитрий Губерниев отреагировал на это предложение.

«Из двух «Б» выбор у нас невелик. В том смысле, что Бразилия не будет играть со сборной России, а Бурунди – будет. Надо играть с теми, с кем можно, кто готов сыграть с нами.

Что делать, такова наша жизнь», – отметил комментатор «Матч ТВ».