Йохан Нескенс умер в 73 года. Экс-игроку Нидерландов, «Аякса» и «Барсы» стало плохо во время мероприятия в Алжире, где он представлял футбольную федерацию
Умер экс-игрок сборной Нидерландов Йохан Нескенс.
Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов сообщила, что Нескенс скончался в воскресенье, 6 октября, в возрасте 73 лет. Он почувтвовал недомогание, находясь на мероприятии в рамках проекта WorldCoaches в Алжире.
В составе сборной Нидерландов Нескенс становился серебряным призером чемпионатов мира в 1974 и 1978 годах и завоевал бронзу чемпионата Европы 1976 года. Также Нескенс трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Аяксом» и стал обладателем Кубка Испании и Кубка обладателей кубков в качестве игрока «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
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