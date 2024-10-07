«Локомотив» проиграл СКА – 3:4 ОТ. Команда Никитина перебросала соперника со счетом 48:22, время в атаке – 22:32 против 08:32
«Локомотив» проиграл СКА, перебросав соперника в два раза.
Команда тренера Игоря Никитина уступила 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В овертайме решающую шайбу забросил защитник петербуржцев Александр Никишин.
При этом «Локомотив» превзошел СКА по многим статистическим показателям. Команда Никитина перебросала СКА со счетом 48:22 в створ ворот, 99:40 – в сторону ворот.
По времени в зоне атаки «Локомотив» также имел превосходство – 22 минуты и 32 секунды против 8 минут и 32 секунд у соперника.
Голкипер СКА Артемий Плешков отразил 45 из 48 бросков.
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 22 балла в 13 матчах. В активе СКА 17 очков в 13 играх и третье место в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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