«Локомотив» проиграл СКА – 3:4 ОТ. Команда Никитина перебросала соперника со счетом 48:22, время в атаке – 22:32 против 08:32

«Локомотив» проиграл СКА, перебросав соперника в два раза.

Команда тренера Игоря Никитина уступила 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В овертайме решающую шайбу забросил защитник петербуржцев Александр Никишин.

При этом «Локомотив» превзошел СКА по многим статистическим показателям. Команда Никитина перебросала СКА со счетом 48:22 в створ ворот, 99:40 – в сторону ворот.

По времени в зоне атаки «Локомотив » также имел превосходство – 22 минуты и 32 секунды против 8 минут и 32 секунд у соперника.

Голкипер СКА Артемий Плешков отразил 45 из 48 бросков.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 22 балла в 13 матчах. В активе СКА 17 очков в 13 играх и третье место в конференции.