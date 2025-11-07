Пеллегрини предложил запретить возвращать мяч на свою половину, когда он пересек середину поля: «Нужно сделать футбол зрелищнее, для этого надо быть ближе к воротам соперника»

Мануэль Пеллегрини предложил ввести в футболе правило из баскетбола.

Главный тренер «Бетиса » Мануэль Пеллегрини считает, что возможные изменения правила офсайда не предотвратят споры. Вместо этого он предложил ввести в футбол новое правило, аналогичное существующему в баскетболе.

«Сложно дать определенное мнение. Я считаю, что правило офсайда на данный момент верно. А с ВАР гораздо легче избегать ошибок. Они начнут проверять, все ли тело в правильном положении, если нет... Я думаю, это приведет к проблемам.

Я думаю, есть и другие правила, которые можно изменить для улучшения футбола. Например, запретить возвращать мяч на свою половину поля после того, как он пересек середину поля. Это сделало бы футбол более динамичным.

Эксперты изучают этот вопрос, но я не думаю, что это кардинально изменит игру. Нам нужно сделать ее более зрелищной и динамичной, а для этого надо быть ближе к воротам соперника», – заявил Пеллегрини.