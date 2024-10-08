Роман Ротенберг: «СКА и «Локомотив» сыграли лучшую игру. Зрители были рады, аплодировали стоя. Фантастический уровень хоккея»

Роман Ротенберг заявил, что СКА и «Локомотив» провели лучший матч.

СКА одержал победу со счетом 4:3 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

«Локомотив » – это отличная команда. Мы еще увидимся не раз в этом сезоне. И, как и в прошлом сезоне, у нас лучшие игры.

Конечно, еще хочу отметить фантастический уровень хоккея.

Думаю, обе команды сыграли свою лучшую игру, поэтому и зрители были рады, люди аплодировали стоя. И были полные трибуны, как и на каждой игре, когда мы на выезде.

Спасибо огромное болельщикам «Локомотива» и клубу за организацию игры», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Локомотив» проиграл СКА – 3:4 ОТ. Команда Никитина перебросала соперника со счетом 48:22, время в атаке – 22:32 против 08:32