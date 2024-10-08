Роман Ротенберг: «СКА и «Локомотив» сыграли лучшую игру. Зрители были рады, аплодировали стоя. Фантастический уровень хоккея»
Роман Ротенберг заявил, что СКА и «Локомотив» провели лучший матч.
СКА одержал победу со счетом 4:3 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» – это отличная команда. Мы еще увидимся не раз в этом сезоне. И, как и в прошлом сезоне, у нас лучшие игры.
Конечно, еще хочу отметить фантастический уровень хоккея.
Думаю, обе команды сыграли свою лучшую игру, поэтому и зрители были рады, люди аплодировали стоя. И были полные трибуны, как и на каждой игре, когда мы на выезде.
Спасибо огромное болельщикам «Локомотива» и клубу за организацию игры», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Локомотив» проиграл СКА – 3:4 ОТ. Команда Никитина перебросала соперника со счетом 48:22, время в атаке – 22:32 против 08:32
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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