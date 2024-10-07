Театр Марии Киселевой запросил грант на 53,6 млн рублей для спектакля на воде
Театр Марии Киселевой запросил грант в размере 53,6 миллиона рублей для проведения спектакля на воде «Люблю и верю».
Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
«Тематика нового спектакля посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память о бессмертном подвиге русского народа, защитниках Отечества, о тех жертвах, которые принесла война и каких усилий стоило освободить Родину от захватчиков, а также освободить народы Европы и Азии от фашизма – традиционные ценности для граждан нашей страны, о которых нельзя забывать.
Сюжет спектакля в доступной форме расскажет зрителям о силе духа советских солдат, их героизме, о взаимовыручке и всех усилиях, направленных на достижение Победы, а также о важности веры и поддержки тех, кто ждет своих героев дома», – говорится на странице проекта.
Мария Киселева – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она создатель и художественный руководитель театра на воде.
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