Театр Марии Киселевой запросил грант на 53,6 млн рублей для спектакля на воде

Театр Марии Киселевой запросил грант в размере 53,6 миллиона рублей для проведения спектакля на воде «Люблю и верю».

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

«Тематика нового спектакля посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память о бессмертном подвиге русского народа, защитниках Отечества, о тех жертвах, которые принесла война и каких усилий стоило освободить Родину от захватчиков, а также освободить народы Европы и Азии от фашизма – традиционные ценности для граждан нашей страны, о которых нельзя забывать.

Сюжет спектакля в доступной форме расскажет зрителям о силе духа советских солдат, их героизме, о взаимовыручке и всех усилиях, направленных на достижение Победы, а также о важности веры и поддержки тех, кто ждет своих героев дома», – говорится на странице проекта.

Мария Киселева – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она создатель и художественный руководитель театра на воде.