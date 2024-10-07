«Сибирь» забила 4 гола «Ак Барсу» за 5:16 первого периода. Перед этим команда уступала 0:2, пропустив дважды от Барабанова
«Ак Барс» пропустил четыре гола от «Сибири» в первом периоде.
Команды проводят в Казани матч Фонбет чемпионата КХЛ.
После первого периода «Сибирь» ведет со счетом 4:2.
При этом казанцы повели 2:0 к третьей минуте периода благодаря дублю форварда Александра Барабанова.
Команде тренера Вадима Епанчинцева удалось забить четыре гола подряд в течени 5 минут и 16 секунд – с 14-й по 19-й минуты периода.
На этом отрезке отличились Владимир Бутузов, Георгий Белоусов, Валентин Пьянов и Алексей Яковлев.
После третьего гола тренерский штаб «Ак Барса» заменил Тимура Билялова в воротах на Амира Мифтахова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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