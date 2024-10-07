Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией в ноябре. У команды уже запланированы матчи в следующую международную паузу
Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией в ноябре.
В Федерации футбола Таджикистана объяснили отказ тем, что у команды уже запланированы игры на ноябрьскую международную паузу.
«РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», – сообщили в Федерации футбола Таджикистана.
Ранее сообщалось, что РФС близок к договоренностям о товарищеских матчах с командами Сирии и Туркменистана. Россия также может перенести на ноябрь матч с Пакистаном, который изначально был запланирован на 11 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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