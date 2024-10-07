Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией в ноябре. У команды уже запланированы матчи в следующую международную паузу

Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией в ноябре.

В Федерации футбола Таджикистана объяснили отказ тем, что у команды уже запланированы игры на ноябрьскую международную паузу.

«РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», – сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

Ранее сообщалось, что РФС близок к договоренностям о товарищеских матчах с командами Сирии и Туркменистана . Россия также может перенести на ноябрь матч с Пакистаном, который изначально был запланирован на 11 октября.