Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой»: «Когда начали говорить об антисемитизме, мы рассказали еврейскому сообществу о хулиганстве»

В полиции назвали причину недопуска фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой».

Главный констебль Уэст-Мидлендс Крэйг Гилдфорд заявил, что причины, по которым фанатам «Маккаби» Тель-Авив было запрещено посещать матч Лиги Европы с «Астон Виллой» в Бирмингеме, связаны с хулиганским поведением, а не с антисемитизмом.

«В нашем первоначальном заявлении не приводились конкретные детали, поскольку тогда это не считалось необходимым или полезным. Когда вокруг темы антисемитизма начались политические обсуждения, нашим приоритетом стало взаимодействие с ключевыми представителями еврейского сообщества.

Мы очень откровенно объяснили им аспект, связанный с хулиганством, и с тех пор работаем с членами этого сообщества над тем, как правильно поступить в столь деликатной ситуации», – сказал Гилдфорд.

Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа – обеспечить безопасность всем»