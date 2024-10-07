Пакистан просит перенести игру с Россией на ноябрь. Матч планировался на 11 октября

Пакистан хочет сыграть с Россией в ноябре.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал , что сборная России должна была сыграть с Пакистаном 11 октября, но соперник отказался от матча.

– РФС настаивает, что Федерация футбола Пакистана (PFF) согласилась провести товарищеский матч 11 октября, договоренность была. Что можете сказать по этому поводу? Почему в итоге ничего не вышло?

– Вы абсолютно правы. PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.

Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь, – сказал менеджер по связям с общественностью PFF Мухаммад Яшал.

Федерация футбола Пакистана: «Проведение матча с Россией в октябре невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС»