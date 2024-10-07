Пакистан просит перенести игру с Россией на ноябрь. Матч планировался на 11 октября
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с Пакистаном 11 октября, но соперник отказался от матча.
– РФС настаивает, что Федерация футбола Пакистана (PFF) согласилась провести товарищеский матч 11 октября, договоренность была. Что можете сказать по этому поводу? Почему в итоге ничего не вышло?
– Вы абсолютно правы. PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.
Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь, – сказал менеджер по связям с общественностью PFF Мухаммад Яшал.
Федерация футбола Пакистана: «Проведение матча с Россией в октябре невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС»
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