  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин о своих словах про Денисова: «Если скажут, что я мешок, например, – не обижусь. Мне Марцел это каждый день на тренировке говорит»
20

Тюкавин о своих словах про Денисова: «Если скажут, что я мешок, например, – не обижусь. Мне Марцел это каждый день на тренировке говорит»

Константин Тюкавин высказался о словесном противостоянии с Даниилом Денисовым.

После матча «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ, который прошел 22 сентября, Тюкавин сказал, что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол. Матч чемпионата завершился со счетом 2:2. 

После встречи команд в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?».

– Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно.

–  Но и по вам тоже будут проходиться. Как к этому относитесь?

–  Нормально. Если про меня тоже кто-то что-то скажет – что я мешок, например, – я не обижусь. Нормальное явление.

Мне Марцел [Личка] это каждый день на тренировке говорит, я же не обижаюсь. Не расстраиваюсь, – заявил нападающий «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
logoДаниил Денисов
logoКонстантин Тюкавин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Тюкавина о словах Денисова: «Кто такой Денисов? Давайте закроем тему и будем говорить о футболе. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу»
633 октября, 17:53
Денисов о словах Тюкавина: «Сказал на всю страну – нужно отвечать, покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Я вижу 3:2 на табло, вот и все»
1052 октября, 19:28
Агент Денисова о словах Тюкавина про слабость спартаковца в обороне: «Это неуважение, о коллеге стоит говорить дипломатичнее. Даниил – один из лучших в стране по единоборствам и перехватам»
5024 сентября, 11:40
Тюкавин о 2-м голе «Спартаку»: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его»
2122 сентября, 17:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слишкович – болельщикам «Оренбурга»: «Я один ничего не могу – нужна ваша помощь. Это важно, чтобы спасти сезон»
211 минут назад
Спортс’’ ищет QA-инженера, который усилит нашу команду экспертизой в тестировании!
12 минут назадВакансия
КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» о Соболеве на матче с «Акроном» в Кубке
924 минуты назад
Пеп об Эдерсоне: «Вратарь, выигравший АПЛ 4 раза подряд, имеет определенную цену – реальных предложений не поступало»
139 минут назад
Пакистан просит перенести игру с Россией на ноябрь. Матч планировался на 11 октября
639 минут назад
У «Реала» могло быть на 2 очка больше в Ла Лиге без ВАР, у «Атлетико» – на 3. На результат «Барсы» система видеоповторов не повлияла
52сегодня, 08:49
Глушенков пропустит около 4 недель из-за травмы бедра. У хавбека «Зенита» второе повреждение за 2 месяца
60сегодня, 08:45
Алаев о российском футболе: «Зенит» боролся бы за выход в 1/8 финала ЛЧ, да и не только он, сборная была бы конкурентоспособна сейчас. Главное – не бросить весла»
73сегодня, 08:24
КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»
66сегодня, 08:23
Скоулз о трансферах «МЮ»: «Просто бардак – они потратили безумные деньги, а некоторые игроки даже не попадают в состав! Забьют ли Хейлунд и Зиркзе 20 голов? Я так не думаю»
30сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Крыльев» Солдатенков подписал петицию в поддержку Осинькина. Тренера могут заменить на Игнашевича
10 минут назад
Медина может вернуться к общим тренировкам «Спартака» во время паузы на сборные (Metaratings)
216 минут назад
Головин приехал в расположение сборной России
426 минут назадВидео
Мусаев из ЦСКА о Пьяниче: «Когда он с мячом, то вообще на него не смотрит. Только на поле поглядывает и любую передачу отдает»
327 минут назад
Энрике про 1:1 с «Ниццей»: «В перерыве «ПСЖ» вполне мог сделать пять замен, но я сделал только одну»
51 минуту назад
Бонуччи о переходе из «Юве» в «Милан» в 2017-м: «Не хотел уезжать из Италии. Мне звонили из «ПСЖ» и «Ман Сити», но я уже дал слово»
452 минуты назад
КДК рассмотрит удаление Кордобы за пинок Шатары в матче Кубка с «Ахматом». Форвард «Краснодара» приглашен на заседание
1сегодня, 09:11
Упамекано получил мышечную травму и не поедет в сборную Франции. Вместо защитника «Баварии» вызван Баде из «Севильи»
9сегодня, 09:09
Форвард ЦСКА Мусаев о 2:1 с «Динамо»: «В 1-м тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы. У нас был план на игру, и он хорошо работал»
4сегодня, 09:00
Слишкович и «Оренбург» подписали 3-летний контракт
7сегодня, 08:59