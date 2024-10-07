Ротенберг заявил, что стремится побить рекорды Михайлова во главе СКА. У него 133 победы в 199 матчах, у Михайлова – 238 в 630 играх

Роман Ротенберг заявил, что стремится побить рекорды Бориса Михайлова в СКА.

Сегодня петербургский клуб сыграет с «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Этот матч станет для Романа Ротенберга 200-м по счету в КХЛ в качестве главного тренера СКА.

Ротенберг по количеству матчей за карьеру (199) занимает четвертое место в истории петербургского клуба. Впереди только Валерий Шилов (236), Николай Пучков (507) и Борис Михайлов (630). По количеству побед Ротенберг занимает третье место – 133, впереди Пучков (193) и Михайлов (238).

– У вас есть мечта – обогнать Михайлова по количеству побед в истории СКА?

– Сейчас в КХЛ выступают игроки, которые стремятся побить рекорды Бориса Петровича Михайлова. Я как главный тренер не исключение и тоже буду стремиться к максимальному результату.

Это однозначно! Отдельно хочу еще раз поздравить Бориса Михайлова , который столько сделал для СКА, с прошедшим юбилеем.

– Есть еще статистика, что на начало этого сезона вы шли вторым в истории КХЛ по проценту побед (67,4%), уступая только Вячеславу Быкову (68,6%). Третий – Игорь Никитин (66,4%). Это для тренеров, кто отработал в нашей лиге от 100 матчей.

– Интересно, что мы с Никитиным идем примерно вровень, и как раз сегодня встречаемся в очном матче. Вот такое совпадение. Тем интереснее будет этот матч «Локомотив » – СКА, в котором встречаются команды с двумя разными системами и философией хоккея.

Зрителям должен понравиться этот матч. Наше кредо – забивать как можно больше, проявлять изобретательность в нападении. Кстати, это качество всегда отличало еще сборную СССР, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.