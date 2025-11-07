Президент «Наполи» о стадионе клуба: «Помойка. «ПСЖ» зарабатывает на своем 100 млн евро в год – столько же мы платим муниципалитету»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о проблемах стадионов в Италии.
«Стадион [«Наполи»] – помойка. Я говорил об этом еще во времена Анчелотти.
Возьмем пример «ПСЖ»: стадион им не принадлежит, но у них эксклюзивное пользование, и они зарабатывают 100 миллионов евро в год. Это те же деньги, которые мы платим муниципалитету, чтобы получить стадион за два дня до матча и вернуть его на следующий день – еще и чистым.
На мой взгляд, одно из решений в том, чтобы иметь возможность использовать прилегающие земли под жилищное строительство, но не только это. Благодаря этому мы могли бы получить экономическую отдачу. Мир меняется: торговые центры уже сегодня пустуют в будние дни, люди совершают покупки онлайн. Доход от недвижимости позволил бы нам вернуть вложенные средства и сохранить финансовую стабильность.
Мой идеальный стадион должен вмещать 70 000 зрителей, иметь 120 лож и 8 000 парковочных мест», – сказал Де Лаурентис.