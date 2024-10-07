Россия и Сирия проведут товарищеский матч. Переговоры на завершающей стадии, обсуждается место игры
Россия договорилась с Сирией о проведении товарищеского матча.
Ранее сообщалось, что встреча должна состояться 19 ноября.
«Переговоры о товарищеском матче между сборными Сирии и России в ноябре находятся на завершающей стадии и ждут подписания соглашения обеими сторонами.
Вопрос места проведения матча еще обсуждается. Ждем официального соглашения», – сказал менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах.
Россия может сыграть с Туркменистаном в Москве 15 ноября (Sport24)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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