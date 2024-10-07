Россия и Сирия проведут товарищеский матч. Переговоры на завершающей стадии, обсуждается место игры

Россия договорилась с Сирией о проведении товарищеского матча.

Ранее сообщалось , что встреча должна состояться 19 ноября.

«Переговоры о товарищеском матче между сборными Сирии и России в ноябре находятся на завершающей стадии и ждут подписания соглашения обеими сторонами.

Вопрос места проведения матча еще обсуждается. Ждем официального соглашения», – сказал менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах.

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