Компани о Гвардиоле: «Пеп сыграл важную роль в моем развитии как тренера. Сейчас он занят возвращением на вершину АПЛ, мы регулярно общаемся»

Венсан Компани: Гвардиола занят возвращением на вершину АПЛ.

Венсан Компани высказался о Пепе Гвардиоле как о важном наставнике в прошлом.

Нынешний главный тренер «Баварии» выступал в «Манчестер Сити » под руководством испанца.

«Пеп сыграл очень важную роль в моей игровой карьере и моем развитии как тренера.

Сейчас он занят возвращением на вершину Премьер-лиги, мы регулярно общаемся и хорошо ладим», – рассказал Компани.