Компани о Гвардиоле: «Пеп сыграл важную роль в моем развитии как тренера. Сейчас он занят возвращением на вершину АПЛ, мы регулярно общаемся»
Венсан Компани: Гвардиола занят возвращением на вершину АПЛ.
Венсан Компани высказался о Пепе Гвардиоле как о важном наставнике в прошлом.
Нынешний главный тренер «Баварии» выступал в «Манчестер Сити» под руководством испанца.
«Пеп сыграл очень важную роль в моей игровой карьере и моем развитии как тренера.
Сейчас он занят возвращением на вершину Премьер-лиги, мы регулярно общаемся и хорошо ладим», – рассказал Компани.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Баварии»
