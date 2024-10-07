«Медведевой нужно серьезно постараться, чтобы дотянуться до звездного уровня Загитовой». Губерниев о ведущих «Ледникового периода»

Губерниев сравнил Медведеву и Загитову в роли ведущих «Ледникового периода».

По информации Sport24, Евгения Медведева будет вести новый сезон шоу вместе с Алексеем Ягудиным .

«Думаю, Евгения Медведева блестяще справится с работой ведущей на «Ледниковом периоде». Леша Ягудин – вообще огромный молодец. Он в совершенстве овладел работой ведущего – талантливый актер, феноменальный спортсмен и просто красавец. Восхищаюсь Лешей от души.

Евгении Медведевой нужно серьезно постараться, чтобы дотянуться до звездного уровня Алины Загитовой. Алина настолько в мировом видении ушла вперед и является для нас недосягаемой путеводной звездой. Мы ходим здесь по грешной земле: я, Медведева, Опра Уинфри и Андрей Малахов. Мы все ходим-бродим, а Алина где-то там – между Альфой Центавра и Млечным Путем.

Потеряет ли шоу без нее? Алина же никуда не ушла. Она остается, как богиня Гера, за всем присматривать. Но что-то мне подсказывает, что Женя Медведева справится», – сказал комментатор и ведущий Губерниев .