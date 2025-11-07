Александер Чеферин: «Всемирный ФФП сложно реализовать, все лиги разные. Оптимистичен насчет Саудовской Аравии – таланты всегда предпочтут не деньги, а выступления на топ-уровне»

Александер Чеферин: всемирный ФФП сложно реализовать, все лиги разные.

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит возможности создания глобальной системы финансового фэйр-плей, способной охватить весь мир.

«Не думаю, что это обеспечит устойчивость, речь идет о разных лигах с совершенно разными структурами. Это было бы здорово, но сложно реализовать.

Беспокоюсь ли я, что Саудовская Аравия продолжит переманивать талантливых игроков из Европы? Нет, я настроен оптимистично. Думаю, предпочтение всегда будет отдаваться выступлениям на самом высоком уровне, а не тому, чтобы зарабатывать больше», – заявил Чеферин.