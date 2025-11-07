Гендиректор «Динамо» о контракте РПЛ и «Матч ТВ»: «Ожидали большего. При более открытом рынке была бы возможна иная модель дистрибуции. Альтернативного предложения не было»

Павел Пивоваров: ожидали большего от контракта «Матч ТВ» и Мир РПЛ.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров неудовлетворен новым соглашением между РПЛ и «Матч ТВ».

Сообщалось , что общая сумма контракта на трансляции, рассчитанного до 2030 года, составит 28,5 млрд рублей. Также была информация , что с учетом обслуживания ВАР и продакшена соглашение превысит 30 млрд рублей.

– Вы вместе с Романом Бабаевым возглавляли рабочую группу по коммерческим правам РПЛ, которая занималась реализацией медиа и коммерческих прав. Ваш комментарий по поводу решения РПЛ подписать контракт с Матч ТВ?

– День рождения «Матч ТВ» прошел, и конечно, мы ожидали большего. При более открытом рынке была бы возможной иная модель дистрибуции прав. Кстати, и перед «Матч ТВ» мы ставили такой вопрос – в холдинге «Газпром Медиа» есть необходимая инфраструктура для реализации такой модели дистрибуции.

Есть и премиальные каналы (например, НТВ), на которых мы бы хотели в качестве продвижения продукта транслировать несколько матчей, и основной федеральный спортивный канал, и платный канал. Тем не менее, наше предложение (рабочей группы) коллеги не поддержали – предложение могло бы помочь сделать шаг вперед, и здесь речь не столько о сумме, сколько о развитии аудитории.

– Вы имеете ввиду коллег по РПЛ?

– Нет. Коллег по «Матч ТВ». «Матч ТВ» отказал лиге в возможности разделения пакета и сделал свое предложение, которое было вынесено на общее собрание. Там оно и было принято.

– Почему в этом случае вы и господин Бабаев не заявили об особом мнении по контракту?

– Потому что с рынка не было альтернативного предложения. Никто из потенциальных конкурентов «Матч ТВ» целостного предложения на весь пакет не сделал.

– Вас это удивило – то, что ОККО не вышел с предложением, что нет других вариантов? В этом случае вопрос к нанятым лигой консультантам – их оценка многократно превышала итоговое предложение «Матч ТВ».

– Не многократно, но речь шла о более значительном увеличении. В итоге лига была ограничена ситуацией с предложением от одного вещателя.

– Вас это удивило?

– Это был один из сценариев, который мы допускали.

– Но в предыдущий раз, четыре года назад, ситуация была иной – и вроде бы за эти 4 года российский футбол сделал шаг вперед.

– Да. В целом, если говорить о моей личной оценке, то в текущих условиях продление контракта с «Матч ТВ» логично, но полной удовлетворенности нет. Нам хотелось именно развития, и речь не только о деньгах, а о продвижении трансляций и о привлечении дополнительной аудитории в футбол. А сейчас мы имеем ту ситуацию, которую имеем, – сказал генеральный директор московского «Динамо » Павел Пивоваров.