АПЛ о процессе по сделкам с ассоциированными сторонами: «Суд признал необходимость правил и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити»

Премьер-лига прокомментировала итоги разбирательств с «Манчестер Сити».

В начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами (APT) – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Сегодня «Сити» объявил о своей победе – суд признал правила незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги.

«Премьер-лига приветствует выводы суда, которые утвердили общие цели, структуру и порядок принятия решений в системе APT. Суд признал необходимость системы APT в целом и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити ». Более того, суд пришел к выводу, что эти правила необходимы для того, чтобы финансовый контроль лиги был эффективным.

Это решение представляет собой важную и детальную оценку правил APT, которые гарантируют, что клубы не смогут извлекать выгоду из коммерческих сделок или сокращения расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости (FMV), в силу отношений со связанными сторонами. Эти правила были введены для того, чтобы обеспечить надежный механизм защиты финансовой стабильности, честности и конкурентного равновесия лиги.

Однако суд выявил небольшое количество отдельных элементов Правил, которые в их нынешнем виде не соответствуют требованиям законодательства о конкуренции и публичного права. Лига и клубы могут быстро и эффективно устранить эти элементы. Между тем Премьер-лига продолжит использовать существующую систему APT с учетом выводов, сделанных судом», – говорится в заявлении АПЛ .