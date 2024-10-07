«Ман Сити» потребует возместить убытки из-за правил сделок с ассоциированными сторонами. Другие клубы АПЛ тоже могут запросить компенсацию (Daily Mail)
Сегодня клуб объявил, что выиграл процесс против Премьер-лиги, связанный с правилами работы со спонсорами. Суд признал требования, касающиеся сделках с ассоциированными сторонами (APT), незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги.
В конце прошлого года «Манчестер Сити» согласовал новую сделку с Etihad, а также договорился о партнерстве с расположенным в Абу-Даби банком. В обоих случаях от АПЛ был получен отказ – «процессуально несправедливый», как говорится в вердикте изучавшей дело комиссии.
Daily Mail отмечает, что «горожане», как ожидается, потребуют возместить им убытки и расходы. Также компенсацию могут потребовать другие команды, если посчитают себя потерпевшей стороной.
«Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ недовольны решением суда в пользу «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами. Процентные ставки по кредитам акционеров могут повлиять на правила PSR
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