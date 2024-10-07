Ротенбергу подарили торт за 200 матчей во главе СКА. Никишин держал в руках футболку с портретом тренера
СКА поздравил Романа Ротенберга после 200-го матча во главе команды.
Петербургская команда победила «Локомотив» (4:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Для Романа Ротенберга этот матч стал 200-м в качестве главного тренера СКА.
После матча петербуржцы опубликовали фотографию из раздевалки команды. На снимке Ротенберг держит в руках торт, а капитан клуба Александр Никишин – футболку с портретом тренера.
Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»
Фото: https://t.me/hcska
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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