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«Манчестер Сити» объявил, что выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Суд признал правила незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги

«Манчестер Сити» сообщил, что выиграл дело против АПЛ.

В начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Предполагается, что результаты рассмотрения дела могут повлиять на другой процесс – о 115 нарушениях финансового фэйр-плей.

«После сегодняшней публикации решения Арбитражного суда «Манчестер Сити» благодарит его членов за работу и приветствует их выводы.

Клуб добился удовлетворения своего иска: правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT), были признаны незаконными, а решения Премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» были отменены. Суд постановил, что как первоначальные, так и текущие измененные правила APT нарушают законодательство Великобритании о конкуренции и требования процедурной справедливости.

Было установлено, что АПЛ злоупотребила своим доминирующим положением. Суд определил, что правила несправедливы по своей структуре, и АПЛ была особенно несправедлива в том, как эти правила применялись к клубу на практике. Правила были признаны дискриминирующими по характеру действия, поскольку они намеренно исключали кредиты акционерам.

Помимо общих выводов о законности, суд отменил конкретные решения Премьер-лиги, чтобы пересчитать справедливую рыночную стоимость двух сделок, заключенных клубом. Суд постановил, что Премьер-лига приняла решения процедурно несправедливым образом.

АПЛ также необоснованно задержала оценку справедливой рыночной стоимости двух спонсорских сделок клуба, нарушив тем самым собственные правила», – говорится в заявлении «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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logoпремьер-лига Англия
бизнес
происшествия
финансовый фэйр-плей
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