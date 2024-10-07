Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»
Ранее 41-летний босниец подписал двухлетний контракт с российским клубом.
«Я против таких назначений, потому что это тренеры, которые ничего не добились и у себя на родине они не востребованы, а здесь им почему-то рады.
Не понимаю руководителей клубов, которые не обращают внимания на наших специалистов и не думают о развитии российского футбола. Я категорически против таких назначений.
В России есть много специалистов, которых можно было назначить: Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов... Я могу бесконечно продолжать этот список.
У них есть мотивация добиваться результатов, но нужно терпение. Почему-то к иностранцам проявляют терпение, а нашим не дают времени», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.
Президент «Оренбурга» о назначении Слишковича: «Выбрали Владимира по совокупности условий и вариантов, которые у нас были. Главная задача – сохранить команду в РПЛ»
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