КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»
«Спартак» накажут за скандирования фанатов о «Зените» на матче с «Ростовом».
В матче 11-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:0.
В первом тайме болельщики «Спартака» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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