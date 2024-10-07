КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»

«Спартак» накажут за скандирования фанатов о «Зените» на матче с «Ростовом».

В матче 11-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:0. В первом тайме болельщики «Спартака» скандировали : «Зенит» – позор российского футбола». «Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?