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КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»

«Спартак» накажут за скандирования фанатов о «Зените» на матче с «Ростовом».

В матче 11-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:0.

В первом тайме болельщики «Спартака» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
болельщики
Артур Григорьянц
logoЧемпионат.com
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