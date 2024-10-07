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Глава Toyota Motor о прекращении сотрудничества с МОК: «Олимпийские игры становятся все более политизированными»

Глава Toyota Motor Акио Тоеда объяснил прекращение сотрудничества с МОК.

Корпорация являлась генеральным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК) с 2015 года. 

«Я уже некоторое время задаюсь вопросом, действительно ли это мероприятие (Олимпийские игры) ставит спортсменов на первое место. Игры становятся все более политизированными.

Для меня Олимпиада должна быть просто возможностью наблюдать за тем, как спортсмены достигают невозможного, независимо от своей национальности и социального происхождения», — заявил Акио Тоеда. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Japan Times
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