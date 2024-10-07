НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» – «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся четыре встречи.
Во 20:30 по мск начнется встреча «Новый Орлеан» – «Орландо».
«Сан-Антонио» Вембаньямы и Пола сыграет с «Оклахомой» Гилджес-Александера и Холмгрена.
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости