НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» – «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся четыре встречи.

Во 20:30 по мск начнется встреча «Новый Орлеан » – «Орландо ». «Сан-Антонио » Вембаньямы и Пола сыграет с «Оклахомой» Гилджес-Александера и Холмгрена. НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.