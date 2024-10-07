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НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» – «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся четыре встречи.

Во 20:30 по мск начнется встреча «Новый Орлеан» – «Орландо».

«Сан-Антонио» Вембаньямы и Пола сыграет с «Оклахомой» Гилджес-Александера и Холмгрена.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
предсезонные матчи
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