«Торпедо» одержало 5-ю победу подряд и идет 4-м на Западе. Кульбаков сыграл на ноль с «Куньлунем», отразив 25 бросков
«Торпедо» продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова была сильнее «Куньлуня» (4:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер нижегородцев Иван Кульбаков сделал первый шатаут в сезоне, отразив 25 бросков.
Нижегородцы ранее обыграли «Куньлунь» (4:2), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2) и «Барыс» (10:1).
На данный момент «Торпедо» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости